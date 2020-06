POLL: Wie deed er al de beste transfers voor het aankomende seizoen?

De coronacrisis hakt er bij veel clubs stevig in. Financieel lijden ze grote verliezen en dus is het zoeken op de transfermarkt.

Clubs proberen deze zomer zo goedkoop mogelijk spelers weg te plukken of profiteren net van clubs die moeten verkopen om het hoofd boven water te houden. We kijken vandaag al eens terug op welke club tot nu toe de beste transfers realiseerde.

De ploeg die alvast het meeste uitgaf was AA Gent. Nurio Fortuna werd voor maar liefst zes miljoen euro weggekocht bij Charleroi. Bij Gent moet hij de concurrentie aangaan met Mohammadi. Voor Asare lijkt het einde verhaal bij Gent. Verder wist Gent zich ook nog te versterken met Botaka, Roef en Arslanagic. Alexandre De Bruyn zal ook snel officieel gemaakt worden. Bij Gent is er vooral in de breedte gekocht. Zo wil het volgend seizoen langer meestrijden om de titel.

Ook actief op de transfermarkt, zonder daarbij met het grote geld te smijten, is Antwerp. Boya werd transfervrij weggeplukt bij Moeskroen en ook ploegmaat Butez werd relatief goedkoop binnengehaald. Verstraete wordt gehuurd van Köln. Daartegenover staat wel het vertrek van enkele grote namen. Zo zullen er volgend seizoen geen Bolat, Mirallas en Defour meer te zien zijn bij Antwerp.

Racing Genk gaat dan weer verder op het elan dat ze in 2018 insloegen. Colombiaanse verdedigers. Lucumi en Cuesta krijgen het gezelschap van Munoz, die een stevige 4,5 miljoen euro kostte. Ook sterkhouder Kouassi werd definitief gekocht.

Bij Anderlecht werken ze maar met een beperkt budget. Peter Verbeke kreeg vijf miljoen ter beschikking om nog een linksachter, een centrale verdediger en een flankaanvaller te halen. Voorlopig versterkte Anderlecht zich enkel met Timo Wellenreuther als tweede doelman. Ook de jonge Ilias Takidine werd overgenomen van Genk.

Club Brugge en Standard deden nog geen spraakmakende transfers, terwijl de andere clubs het ook rustig aan deden. Cercle Brugge haalde Corryn, KV Mechelen hengelde Vanlerberghe definitief binnen, terwijl Zulte Waregem in Opare een opvolger voor Davy De fauw vond.