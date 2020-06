Terwijl het hele Belgische voetbal plat ligt door procedures en geschillen, blijft het windstil aan de Gaverbeek

Terwijl het hele Belgische voetval in de ban is van procedures en geschillen, blijft het bij Zulte Waregem opvallend stil.

De club mengt zich niet in de debatten. Waarom zou het ook? Zulte Waregem eindigde negende, het kon niet degraderen en POI was ook al niet meer mogelijk. Na een rustig seizoen kon het zich alweer opmaken voor POII. Zulte Waregem speelde nergens meer voor. Met ploegen als Anderlecht, Racing Genk of KV Mechelen in POII, lagen de verwachtingen in POII dan ook niet al te hoog.

Bij veel clubs zit er volgend seizoen een nieuwe coach op de bank, maar bij Zulte Waregem zal naar goede gewoonte Francky Dury ook volgend seizoen op de bank plaatsnemen. Die zit er, met een korte pauze van 1,5 jaar, toch ook al van 1994.

De technische staff kent wel enkele wijzigingen, maar die zijn al even geleden doorgevoerd. Timmy Simons en Davy De fauw zullen volgend seizoen Dury assisteren. De twee oud-voetballers zetten zo hun eerste stapjes in het trainersvak.

Op sportief vlak is het voor Zulte Waregem ook nog rustig geweest. Nu De fauw assistent-coach wordt, heeft Zulte Waregem met Opare al een vervanger aangetrokken. Daar is het vooralsnog bij gebleven. Aan de vertrekkende kant zien we huurlingen Larin, Oberlin en Mensah niet meer terugkeren naar het Regenboogstadion.

Inkomende transfers?

Doordat er wat huurlingen vertrekken en met De fauw en waarschijnlijk ook Walsh en Baudry straks drie verdedigers vertrekken, is de club wel nog op zoek naar wat versterkingen. Vooral Larin moet vooraan vervangen worden en dus zoekt de club nog een gelijkaardige spits. Achteraan wordt er vooral nog naar linskvoetige verdedigers gezocht.

De club speurt vooral de Belgische markt af. Khammas van Racing Genk en Ciranni van Moeskroen moeten de verdediging versterken, terwijl Dejaeghere nog voor wat extra creativiteit en werkkracht moet zorgen op het middenveld. Al is het nog maar de vraag of een Dejaeghere betaalbaar is voor Zulte.