De Antwerpse 'helden van 2017': waar zitten ze nu?

Antwerp begint weldra aan zijn vierde seizoen in de Jupiler Pro League sinds de zwarte jaren in tweede klasse. De club is de laatste drie jaar flink veranderd, maar de supporters zijn hun helden van 2016/17 nog steeds dankbaar. Waar zitten de spelers, de trainer en de invallers nu?

Trainer - Wim De Decker

Als interim-trainer dwong hij promotie af en in eerste klasse schoof hij een bank achteruit voor een dienende rol onder Laszlo Bölöni. Dat deed hij drie jaar lang, maar toen de Roemeen einde contract was en Ivan Leko naar de Bosuil kwam, koos De Decker voor een rol als assistent van Jess Thorup bij KAA Gent.

Doelman - Kevin Debaty

Hij bleef na de promotie nog een jaar de doublure van Sinan Bolat en mocht een keer 90 minuten proeven van eersteklassevoetbal met Antwerp. Op Kortrijk werd toen met 4-0 verloren. Daarna trok hij naar Waasland-Beveren, maar ook daar kon hij geen vaste plek tussen de palen veroveren. Nu is hij titularis bij FC Luik in Eerste Nationale.

LB - Alexander Corryn

Hij vierde de promotie als huurling van KV Mechelen en mocht na de promotie nog een jaar als huurling bij Antwerp blijven. Hij was basisspeler in 2017/18 en hielp het gedegradeerde Malinwa een jaar later aan promotie naar 1A. Was ook dit seizoen basisspeler bij KVM en trekt nu gratis naar Cercle Brugge.

CV - Isaac Koné

De Ivoriaanse centrale verdediger kwam in de eerste drie wedstrijden van Antwerp in 1A nog in actie en werd dan verkocht aan Cercle Brugge en pakte met de Vereniging zijn tweede opeenvolgende promotie. Na twee seizoenen was het avontuur in Brugge afgelopen voor Koné. Sindsdien zit hij zonder club.

CV - Frédéric Duplus

Net als Koné mocht hij aan het seizoen in 1A beginnen, maar ook voor Duplus stond er een transfer in het verschiet. Hij ging een jaar bij Lens voetballen en moest dan OH Leuven aan promotie helpen. Vandaag is zijn contract bij OHL verstreken, tenzij hij een mini-contractverlenging krijgt om de promotiefinale tegen Beerschot nog af te werken.

RB - Joren Dom

Dom miste nog geen enkele promotiefinale. Met RAFC won hij er een, met aartsrivaal Beerschot verloor hij er twee. Is het dit jaar derde keer goede keer voor hem en de Kielse Ratten?

CM - Faris Haroun

De enige 'held van 2017' die nog steeds op post is. 34 lentes telt Haroun intussen. Toen Duplus vertrok nam het werkpaard op het middenveld de aanvoerdersband over en die draagt hij nog steeds.

CM - Johanna Omolo

Hij maakte in 2017 dezelfde transferbeweging als Isaac Koné, maar dan enkele weken vroeger. Hij hielp Groen en Zwart aan promotie en bleef ook in 1A voor Cercle voetballen. Zijn contract bij Cercle liep wel af op 1 juli 2020.

AM - Geoffry Hairemans

'Geoffke Deurne-Noord' werd in zijn tweede seizoen in 1A minder ingezet door Bölöni en een vertrek van het clubicoon werd onafwendbaar. In zijn eerste seizoen bij KV Mechelen was hij goed voor een goal en twee assists in 17 matchen.

LM - Joeri Dequévy

De Brusselse flankspeler opende de score in de heenmatch van de promotiefinale en bleef nog een half seizoen bij RAFC. Hij moest OHL uit het slop van 1B trekken, maar sloeg daar in anderhalf seizoen niet in. Dit jaar kwam hij uit voor RWDM, waarmee hij straks naar 1B promoveert.

RM - Tuur Dierckx

In 2016 won hij als invaller de titel met Club Brugge en een jaar later de promotie met Antwerp. Zijn verblijf op de Bosuil bleef beperkt tot een jaar, want hij werd verkocht aan Waasland-Beveren. Hij werd er afgeremd door blessures en trekt na twee seizoenen van het Waasland naar de Kempen, waar hij Westerlo aan promotie moet helpen.

SP - William Owusu

De Ghanese spits bleef nog twee jaar hangen op de Bosuil en bleef ook scoren. Weliswaar niet altijd als basisspeler. Nu maakt hij zijn goaltjes bij Ajman in de Verenigde Arabische Emiraten.

Invallers

Stephen Buyl, Stallone Limbombe en Mamoutou N'Diaye vielen in tijdens de return van de promotiematch. Eerstgenoemde was destijds een huurling van Zulte Waregem. Via Cercle Brugge belandde hij bij Westerlo en nu is hij er einde contract. Limbombe versierde in 1A met Antwerp een transfer naar KAA Gent. Na een uitleenbeurt richting Turkije tekende hij bij OHL. N'Diaye speelde nog acht matchen voor RAFC in 1A en ging dan naar Saudi-Arabië en Roemenië, waar hij nu uitkomt voor Dinamo Boekarest.