Op 25 juli kunnen ze ook in China beginnen met voetballen

In China, waar het coronavirus voor het eerst uitbrak, weten ze ook wanneer ze weer mogen voetballen.

De Chinese competitie moet nog beginnen, maar werd door het coronavirus al enkele maanden uitgesteld. Op 25 juli zou de competitie weer mogen aanvatten.

Om veiligheidsredenen wordt de competitie in twee verdeeld. De ene groep werkt wedstrijden af in Dalian, terwijl de andere ploegen dat zullen doen in Suzhou.

De enige twee Belgen die momenteel actief zijn in China, Moussa Dembélé en Marouane Fellaini, weten dus weer wanneer ze terug kunnen voetballen. Fellaini geraakte zelf besmet met het virus en moest in quarantaine geplaatst worden.