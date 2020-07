De Belgische clubs zijn aan het oefenen geslagen: ruime overwinningen voor OHL, Standard en Antwerp

Vandaag is de voorbereiding op het nieuwe Belgische voetbalseizoen op gang getrapt. Hier kan je een overzicht van de gespeelde oefenwedstrijden terugvinden.

Antwerp FC 6 - 0 KFC Brasschaat

Het stamnummer één had in de eerste oefenpot van het seizoen geen moeite met tweedeprovincialer Brasschaat. Bij de Great Old was Lior Refaelov goed voor twee doelpunten. Ook Abdoulaye Seck, Dieumerci Mbokani, Sander Coopman en Alexis De Sart stonden aan het kanon.

Zo meteen de eerste oefenmatch van Antwerp. Behalve Lausberg geen nieuwe spelers in de basis. pic.twitter.com/ZI0vyvWOkc — Hans Bressinck (@HansRedMagic) July 1, 2020

Toch ook opvallend: de spelers van Brasschaat werden op voorhand niét getest op COVID-19. De Noord-Antwerpse club had de intentie om de spelers te laten onderzoeken, maar het was praktisch niet mogelijk.

Standard 5 - 0 Royal Stade Waremmien

Ook de Rouches wonnen vanavond met een forfaitscore van Borgworm. De club voetbalt haar competitiewedstrijden in de Tweede Amateurklasse. De Luikse doelpunten werden gescoord door Willliam Balikwisha (2), Denis Dragus, Nicolas Gavory en Joachim Carcela.

OH Leuven 4 - 0 KHO Bierbeek

Er waren dan wel geen toeschouwers aan Den Dreef, maar dat hield OHL niet tegen om vier doelpunten te scoren. De namen van Toon Raemaekers, Jérémy Perbet en Thomas Henry (2) kwamen op het scorebord.