Vadis had een aanbod van Anderlecht in de mailbox zitten: "Maar ik heb daar niets te zoeken"

Vadis Odjidja heeft zijn contract bij KAA Gent opengebroken tot medio 2023. De middenvelder had echter ook een aanbod van RSC Anderlecht in de mailbox gekregen. Al wimpelt hij de interesse kordaat af.

Zelf wil Vadis Odjidja niet met zoveel woorden zeggen dat RSC Anderlecht heeft geprobeerd om hem terug te halen naar het Lotto Park. “Of ze contact hebben gehad met mijn entourage? Misschien wel. Ik weet het niet.” (lacht)

“Ik heb niets te zoeken bij Anderlecht”, is Vadis recht voor de raap in Het Laatste Nieuws. “Dit nieuwe contract is hét bewijs dat ik me goed voel bij KAA Gent. Ik denk trouwens niet dat dit mijn laatste contract zal zijn. In 2023 ben ik er 34, maar ik wil dan sowieso nog twee jaar doorgaan.”