Mbokani sprak zelf over aanbiedingen van Anderlecht, Club Brugge en Standard... Nu vertelt de Congolees hoe concreet dat was

Na de nodige vijven en zessen heeft Dieumerci Mbokani zijn contract bij Antwerp FC met een seizoen verlengd. In het tussenseizoen liet de Congolees optekenen dat hij open stond voor aanbiedingen van RSC Anderlecht, Standard en Club Brugge. Maar wat was daar nu van aan?

“Die uitspraak was een boutade”, legt Dieumerci Mbokani uit in Het Laatste Nieuws. “Ik wou gewoon aangeven dat ik alles in overweging zou nemen. Dan heb ik meteen een paar namen laten vallen.”

Al voegt de Congolees er meteen aan toe dat hij geen enkele van bovengenoemde clubs heeft gehoord. “Al ben ik recent van telefoonnummer veranderd. Misschien konden ze me niet bereiken." (lacht)

De tactiek van de topschutter van de Great Old heeft alleszins zijn vruchten afgeworpen. Antwerp ging dan wel niet akkoord met een contract van twee seizoenen, maar de cijfertjes op de overeenkomst zijn wél omhoog gegaan.

De titel pakken met Antwerp? Het zou een mooi moment zijn om er een punt achter te zetten

“Vorig seizoen eindigden we op een vierde plaats”, besluit Mbokani. “Maar zonder de coronacrisis had dat een tweede of derde plaats kunnen zijn. Of de titel mogelijk is? In voetbal kan alles. Stel dat ik dat kan waarmaken met Antwerp: het zou misschien een mooi moment zijn om er een punt achter te zetten.”