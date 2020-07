Degryse pleit voor geduld bij Antwerp: "Leko's aanpak zal iets meer risico met zich meebrengen"

Antwerp is een nieuwe richting ingeslagen. Veel oudere jongens zijn vertrokken en er is jonger talent aangekomen. Maar er moet nog meer bij als The Great Old voor de prijzen wil meespelen, meent Marc Degryse.

Er ligt dus nog heel wat werk op de plank voor Luciano D'Onofrio. "Hiermee ga je Club niet bang maken. En Gent ook niet. Die twee blijven een voorsprong hebben, raakten geen belangrijke spelers kwijt. David is ook nog niet weg bij Gent, hé", zegt hij in HLN. "Leko moet een Antwerp 2.0 vormen, nieuwe stijl, tegenover concurrenten die stabieler zijn dan ooit. Hij moet op zoek naar herkenbaarheid, en dat gaat tijd kosten." De analist pleit dan ook om Leko tijd te geven. "Die nieuwe jongens inpassen, wie ze ook zijn, gebeurt niet op één, twee, drie. Een overgang naar iets nieuws heeft tijd nodig. Op korte termijn is het heel moeilijk om er meteen te staan, los van de namen van transfers. Gun Leko tijd tot Nieuwjaar en kijk dan hoe ver Antwerp staat. De eerste helft van de competitie wordt het zoeken naar een evenwicht tussen iets aanvallender spelen, ideeën en systeem overbrengen. Leko's aanpak zal iets meer risico met zich meebrengen. Hij zal willen domineren, anders dan onder Bölöni."