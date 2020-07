Dimata, Chakvetadze, ...: Deze pechvogels van vorig seizoen staan te popelen om er weer in te vliegen

Het seizoen 2019/20 was er voor sommige spelers eentje om snel te vergeten. Door een langdurige blessure kwamen ze nauwelijks aan de bak, maar nu staan ze weer te popelen om weer de groene wei in de duiken.

Het seizoen begon nochtans rooskleurig voor de Australische doelman van Racing Genk. Als landskampioen wonnen de Limburgers de supercup van bekerwinnaar KV Mechelen en het nieuwe seizoen werd afgetrapt met een 2-1 zege. Maar toen scheurde Vukovic zijn achillespees af op training.

De Genkse goalie moest heel het seizoen van aan de zijlijn toekijken en zag dat Coucke en Vandevoordt af en toe werden afgestraft op hun jeugdigheid. Straks is hij weer klaar om de strijd aan te gaan. De club behield overigens het vertrouwen in Vukovic. Hij en Vandevoordt mogen uitvechten wie als titularis aan het seizoen zal beginnen.

Junior Pius

Wie nog minder dan Vukovic van het seizoen heeft kunnen genieten is Junior Pius. De nieuwkomer bij Antwerp bleef de eerste twee competitiewedstrijden 90 minuten op de bank en toen hij in het Europese treffen met Viktoria Plzen eindelijk zijn debuut mocht maken moest hij al na ruim twintig minuten worden afgevoerd met een gescheurde kruisband.

De centrale verdediger is weer helemaal fit en heeft geen eenvoudige taak bij Antwerp. Vaste waarden Dino Arslanagic en Wesley Hoedt zijn vertrokken en de leegte die zij hebben achtergelaten moet worden opgevuld.

Landry Dimata

De jonge spits van Anderlecht speelde letterlijk een minuut dit seizoen. Het kraakbeen van zijn knie bleef maar problemen opleveren en hopelijk zijn ze in 2020/21 volledig van de baan. Paars-wit kan een scorende spits wel gebruiken. Of hij meteen al zijn niveau van 2018 of dat van Oostende in 2016/17 kan evenaren is een groot vraagteken. Alleen al opnieuw op het veld kunnen staan zal veel deugd doen voor de 22-jarige spits. De rest zal vanzelf wel komen.

Slechts een keer heeft hij de 90 minuten volgemaakt dit seizoen en twee keer startte hij in de basis. Oké, Chakvetadze moest van ver komen na zijn knieblessure, maar de Georgiër had maar wat graag aan de play-offs willen beginnen.

Het voordeel van de stopgezette competitie is dat hij heel fris aan de voorbereiding kan beginnen bij de Buffalo's. Wie weet hadden ze met hem erbij Club Brugge iets dichter kunnen benaderen...