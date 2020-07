Doelman Davino Verhulst beleefde drukke dagen in de 'mondmaskerbusiness': "Maar nu ben ik weer 100% profvoetballer"

In volle coronacrisis had Davino Verhulst zijn handen vol met zijn bedrijf DV13. Hij zat in de 'mondmaskerbusiness', dus u begrijpt waarom het een drukke periode voor hem was. Ondertussen gaat zijn volledige focus weer naar het profvoetbal.

Davino Verhulst zat sinds de ondergang van Sporting Lokeren dan wel zonder club, maar dat wil absoluut niet zeggen dat hij heeft stilgezeten de voorbije maanden. "Ik heb het druk gehad met mijn bedrijfje. Op het hoogtepunt van de crisis heb ik zelf moeten leveren. Ondertussen kan ik de zaken weer opvolgen, want ik weet dat de onderneming in goede handen is bij mijn vennoot en de twee werkkrachten", doet Davino Verhulst zijn verhaal bij Voetbalkrant.com.

Met Teunckens en Mantel

"Nu ligt de volle focus weer op het profvoetbal", want de 32-jarige doelman is nog niet van plan om zijn carrière stop te zetten. Nu is het trainen geblazen om helemaal klaar te zijn voor een nieuwe uitdaging. HIER leest u hoe Verhulst zijn conditie onderhoudt samen met clubloze collega's Jens Teunckens (ex-Antwerp) en Robin Mantel (ex-Lokeren). "Want niemand wil met een achterstand beginnen bij een nieuwe club."

En voor Verhulst speelt er wel wat op de transfermarkt. "Je voelt wel dat het wat los begint te komen op de transfermarkt. Door de coronacrisis en de onduidelijkheid rond het format heeft het allemaal wat lang geduurd. Maar nu lopen er veel zaken. Ik heb al enkele positieve gesprekken gehad met clubs. Er is interesse vanuit in 1A, 1B en bij enkele buitenlandse clubs. We zullen wel zien wat er uit de bus komt. En ondertussen blijf ik trainen om in vorm te blijven."

Verhulst is uiteraard niet de enige doelman die zonder club zit. Zijn trainingspartners zijn daar het voorbeeld van en er is bijvoorbeeld ook nog Wouter Biebauw die einde contract is bij Roeselare. Veel doelmannen dus, voor misschien niet evenveel plekjes. "We zijn inderdaad concurrenten en we zijn met veel. Maar niet elke club is op zoek naar hetzelfde profiel. Nu kunnen we niet anders dan scherp blijven en dat doen we goed (lacht)", aldus Verhulst.