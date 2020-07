Doelmannen zonder club Teunckens en Verhulst slaan de handen in elkaar: "Je wil niet met een achterstand aansluiten bij een nieuwe club"

Het was Jens Teunckens die donderdag een foto op Instagram deelde: "Kapot na training 7". De ex-doelman van Antwerp traint nu samen met Davino Verhulst en Robin Mantel, twee collega's die sinds de ondergang van Lokeren, net zoals hijzelf, op zoek zijn naar een nieuwe club.

Werksituatie: tussen twee clubs

De doelmannen 'tussen clubs' slaan de handschoenen in elkaar in afwachting van een nieuwe club. De link tussen Davino Verhulst en Jens Teunckens is snel gelegd. Ze hebben met Mark Volders, zelf ook doelman geweest, dezelfde makelaar. Bovendien zag Teunckens zijn contract bij Antwerp op 30 juni aflopen. Robin Mantel was het voorbije seizoen derde doelman bij Sporting Lokeren.

"Met twee of drie trainen is natuurlijk veel leuker dan alleen. Nu kunnen we elkaar echt tot het uiterste drijven", legt Davino Verhulst (32), de nestor van het drietal, uit in een gesprek met Voetbalkrant.com. "Jens (22) ken ik goed en in Robin (19) geloof ik enorm. Hij heeft veel talent."

Een drie- à viertal keer per week komen de drie doelmannen samen voor een trainingssessie in Tessenderlo. "Niels Hermans, een topper in zijn vak, is onze keeperstrainer. Hij traint de doelmannen van Tessenderlo, maar kan volgens mij een stapje hogerop. We zijn al lang bezig, maar Jens heeft nu ook die foto op Instagram gedeeld zodat geïnteresseerde clubs kunnen zien dat we echt wel bezig zijn gebleven. Als je dan effectief een nieuwe club vindt, wil je er ook niet met een achterstand beginnen."

De profclubs zijn zich al aan het voorbereiden op volgend seizoen, maar de drie doelmannen blijven voorlopig nog even samen trainen. Tot een van hen een club vindt natuurlijk.