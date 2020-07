De Bruyne scoort en laat scoren, discussie in Engeland eindelijk helemaal beslist?

Kevin De Bruyne was magistraal donderdagavond tegen kampioen Liverpool. Hij scoorde vanop de penaltystip, gaf één (of twee) assist(s) en dirigeerde het volledige spel van Manchester City. Is de discussie over The Player of the Year hiermee eindelijk afgesloten in de Premier League?

Liverpool was de eerste twintig minuten de beste ploeg, maar nadat Gomez Sterling naar de grond werkte en De Bruyne de 1-0 scoorde, was het hek van de dam voor een heel efficiënt City. De Bruyne was alomtegenwoordig, Sterling scoorde de 2-0 en King Kev gaf de assist voor Foden. Nummer 17 van het seizoen. Maar krijgt hij ook de 18de? Waarschijnlijk wordt de 4-0 immers gezien als een own goal van Oxlade-Chamberlain. Heeft hij hiermee voor eens en voor altijd bewezen dat hij de titel van Player of the Year verdient? In Engeland is die discussie zwaar aan de gang. Liverpool-middenvelder Jordan Henderson wordt immers ook genoemd, maar de fans lijken daar niet mee akkoord te gaan.