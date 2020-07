Kevin De Bruyne ontvangt brief van jonge fan: "Ik hoop dat je voor altijd bij ons blijft"

Kevin De Bruyne verovert de harten van jong en oud. Zo zorgde de jonge Alexander voor een schattig moment door een brief te sturen naar Kevin De Bruyne.

"Liefste Kevin De Bruyne, ik schrijf je om te zeggen dat ik je geweldig vind, want je hebt het beste schot aller tijden. Je bent fantastisch in het nemen van penaltys. En je geeft geen slechte passen. Ik vind ook dat je cool haar hebt. Ik geloof ook dat je een goede papa bent. Ik hoop dat je voor altijd bij Manchester City blijft."

Een geweldige brief, die ongetwijfeld tot bij De Bruyne zal geraken. Misschien zal het hem zelfs overtuigen om bij City te blijven?

That's brilliant 💙



Pretty sure Pep texted @DeBruyneKev the same thing after last night’s game 😂 https://t.co/puwnnE7ecG