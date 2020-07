Vranjes in paars-wit tenue, maar veel enthousiasme straalt er niet vanaf

Het ziet ernaar uit dat Ognjen Vranjes de voorbereiding bij Anderlecht mag meedoen. De Bosnische verdediger moest terugkeren van zijn uitleenbeurt aan AEK Athene. Op Instagram postte hij een foto in Anderlecht-shirt, maar een lachje kon er niet vanaf.

Vranjes trainde donderdag voor de eerste keer mee bij paars-wit. Zijn terugkeer is mogelijk wel geen lang leven beschoren als ofwel Luckassen of Sandler kunnen teruggehaald worden.

Vranjes poseerde dan wel in zijn Anderlecht-tenue, maar veel enthousiasme straalde er niet vanaf. De verdediger voelde zich goed in Griekenland, maar betalingsproblemen zorgden er mee voor dat hij terugkeerde naar Brussel. Of hij straks een nieuwe kans gaat krijgen, zal grotendeels afhangen van zijn gedrag.