Maleisische club bevestigt straffe transfer: KV Kortrijk heeft deal met een van de grootste U19-talenten ter wereld

KV Kortrijk staat op het punt om een straffe transfer af te ronden. De 18-jarige aanvaller Luqman Hakim Shamsudin vertrekt straks naar België om bij de Kerels te tekenen. Hij wordt beschouwd als een van de grootste talenten van zijn generatie.

"Bij deze bevestigt de club officieel dat er een akkoord is bereikt tussen FA Selangor en KV Kortrijk over de transfer van Luqman Hakim Shamsudin", berichtte het Maleisische Selangor zaterdag op de eigen website. "Wanneer Luqmans documenten in orde zijn, zal hij naar België reizen."

Een straffe transfer voor de Kerels, want Luqman strandde op plaats 49 in de NxGn Award, de trofee die Goal.com elk jaar uitreikt aan het grootste talent van 19 jaar of jonger. In 2020 ging die award naar Rordygo van Real Madrid. Yari Verschaeren (plaats 28) is de enige Belg in de lijst.

Luqman is een 18-jarige aanvaller uit Maleisië. Hij is dus een landgenoot van Kortrijk-eigenaar Vincent Tan.