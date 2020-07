Eleven Sports wijzigt programma voor vrouwen: géén wekelijkse livewedstrijd

Eleven Sports wijkt af van het initiële plan om één vrouwenwedstrijd per speeldag uit te zenden. Ze kiezen ervoor om één wedstrijd per twee weken uit te zenden maar wel wekelijks een samenvatting te maken van elke wedstrijd.

Eleven Sports heeft de uitzendrechten van het vrouwenvoetbal samen verworven in een pakket met het mannenvoetbal, de bekercompetitie, de supercup en 1B. Maar één vrouwenwedstrijd per week uitzenden blijkt niet mogelijk te zijn. De reden van Eleven? Volgens Het Nieuwsblad hebben ze bij Eleven schrik dat ze voor antireclame zullen zorgen als ze wekelijks een wedstrijd uitzenden.

Omdat er een groot niveauverschil is tussen bepaalde ploegen, slechte verlichting is en vaak een gebrekkige infrastructuur, vrezen ze bij Eleven dat de tv-kijker snel zou afhaken. Daarom hebben ze een nieuw plan opgesteld om één wedstrijd per twee weken live uit te zenden. Op maandagavond kan de tv-kijker wel elke week naar een samenvatting kijken van de wedstrijden.