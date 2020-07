"We hebben een idee over hoe we verder moeten werken met Vanden Borre"

Anthony Vanden Borre is nog niet weg bij Anderlecht en het lijkt er ook niet op dat hij gaat vertrekken. In welke functie hij gaat blijven, willen ze nog niet onthullen, maar het is duidelijk dat hij een goeie invloed heeft op de jeugd.

Kompany kan zijn ervaringen delen als ex-jeugdspeler, maar dat doet Vanden Borre ook. "Killian Sardella en Marco Kana hebben onlangs verlengd. Vincent heeft een goed contact met die jonge gasten. Net als Anthony Vandenborre, trouwens", vertelt Karel Van Eetvelt in Knack VIP.

Momenteel spuit de club wel nog mist over wat ze met hem gaan aanvangen. "Zijn ervaring is heel interessant voor jonge spelers. Hij is weer aan het trainen met de groep. We hebben een idee over hoe we verder met hem moeten werken, meer kan ik daar nu niet over zeggen. Hij blijft belangrijk voor Anderlecht."