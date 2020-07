Guardiola heeft er vertrouwen in: "We willen volgende twee jaar Champions League spelen"

Zonder spectaculaire inzakking behaalt Manchester City de Champions League via het klassement. Ze zijn ook nog steeds in de running voor de huidige editie en hebben een 2-1-voorsprong tegen Real Madrid. Pep Guardiola heeft er alle vertrouwen in dat de ban voor twee jaar gaat opgeheven worden.

Omdat de club de regels van Financial Fair Play had overtreden kregen ze van de FIFA een straf van twee jaar geen Europees voetbal. City ging in beroep bij het internationale sporttribunaal CAS en verwacht daar komende week positief nieuws over.

"We zijn er klaar voor", aldus Guardiola. "Ik heb er veel vertrouwen in dat we in de Champions League mogen spelen. We willen in de komende twee jaar aan dat toernooi meedoen."

"Op 13 juli weten we waar we aan toe zijn. Hopelijk krijgen we de kans om in de komende jaren verder te groeien als club", zei hij. Het missen van de Champions League zou een ramp betekenen voor de Engelse topclub.