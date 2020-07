Zweedse winteraanwinst KV Mechelen: "Wat ze mogen verwachten? Een hardwerkende spelers die hopelijk voor assists en goals kan zorgen"

KV Mechelen maakte zaterdag bekend dat ze hun eerste wintertransfer al te pakken hebben. De Zweedse linksback maakt het seizoen af bij Göteborg en zal in januari aansluiten. Malinwa had al een eerste interview met hem...

Wernersson stelde zichzelf voor. "Ik ben een snelle back en speel graag offensief. Uiteraard schuw ik mijn defensief werk niet. Ik heb een goeie linkervoet. Ik zal alles blijven geven bij Göteborg en vanaf januari hoop ik het team te komen helpen. Ik weet dat het een goeie ploeg is met heel goeie supporters."

Met Gustav Engvall heeft hij al een bron rondlopen bij de club. "Ik had een gesprek met Tom Caluwé en dat voelde direct goed. Gustav bevestigde ook alles wat hij vertelde. Ik heb nog geen volledige match gezien, maar als het seizoen start ga ik dat wel doen. Mijn eerste profclub speelde ook in geel en rood. Dit is dus een beetje thuiskomen. Wat ze mogen verwachten? Een hardwerkende spelers die hopelijk voor assists en goals kan zorgen."