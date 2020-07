Beerschot en OHL weten morgen of ze promotiematch nog moeten spelen: "18 zou meest faire oplossing zijn"

De Algemene Vergadering van dinsdag kan ook grote gevolgen hebben voor Beerschot en OH Leuven. De twee ploegen benadrukten steeds dat ze de wedstrijd willen spelen. Maar als er straks toch nog naar 18 gegaan wordt, hoeft dat niet meer en kunnen ze het seizoen deftig voobereiden.

In het andere geval weet één van beide ploegen vijf dagen voor de competitiestart dat ze in 1A gaan spelen en mogen ze snel nog hun transfers afwerken. "Ik hoop dat het gezond verstand primeert", aldus Jan Van Winckel, sterke man van Beerschot en verbonden aan de Saudische prins, bij Sporza. "En dat er gezocht wordt naar solidariteit tussen de meeste clubs."

"Na wat ik de voorbije weken gehoord heb, beseffen heel wat mensen dat die solidariteit nodig is. Niemand is er mee gediend dat er heel wat clubs zullen verdwijnen."

Een competitie met 18, met OHL en Beerschot, dat is waar hij op doelt. "Wij hebben altijd gepleit om op een gelijke manier behandeld te worden. Als een competitie prematuur wordt stopgezet en als daar sportieve consequenties zoals een kampioen aan worden verbonden, dan moet dat ook voor de andere clubs kunnen."

"We hebben altijd gezegd dat we willen spelen tegen OHL en dat we daar klaar voor zijn. We focussen op die match, maar we denken wel dat een competitie met 18 clubs een faire oplossing zou zijn."