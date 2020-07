'Charleroi kaapt Guillaume Gillet weg onder neus van andere eersteklasser'

Een voormalige Rode Duivel keert terug naar de Jupiler Pro League. Guillaume Gillet is einde contract bij RC Lens en mocht andere oorden opzoeken. De ex-speler van KAA Gent en Anderlecht zou aan de slag gaan bij Sporting Charleroi.

Guillaume Gillet was in verregaande onderhandelingen met Moeskroen, volgens Het Nieuwsblad, maar de 22-voudige Rode Duivel zou toch naar Sporting Charleroi trekken. Bij de Carolo's ligt er een eenjarig contract klaar voor hem -bij Moeskroen een deal voor twee jaar-, maar bij Charleroi kan hij wel nog Europees voetbal spelen.

Extra ervaring voor Charleroi

De Zebra's kapen de 36-jarige middenvelder dus weg onder de neus van Moeskroen. De nummer 3 van de Belgische competitie haalt bijzonder veel ervaring in de rangen. Gillet speelde 294 matchen op het hoogste niveau in België en net geen 100 in de Ligue 1. De voorbije twee seizoenen kwam hij uit voor Lens, waar er ondanks een aandeel in de promotie geen plaats meer voor hem was.