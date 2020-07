Arjen Robben ook meteen terug bij Oranje? Bondscoach Koeman wil niet op de zaken vooruit lopen

Arjen Robben stapt na een jaar uit zijn voetbalpensioen en gaat aan de slag bij FC Groningen, de club waar het voor hem allemaal begon. Zal dat ook leiden tot een terugkeer bij Oranje?

Arjen Robben was misschien wel de beste speler van zijn generatie in Nederland. De linksvoetige rechterwinger had ook een groot aandeel in de zilveren en bronzen WK-medailles van Nederland op de wereldbekers van 2010 en 2014.

Wachten op een fitte Robben

Toen hij zijn comeback bij Groningen bekendmaakte duurde het niet lang voordat hij werd gelinkt aan een terugkeer naar Oranje. Bondscoach Ronald Koeman neemt een afwachtende houding in. "Arjen heeft zelf aangegeven te stoppen bij Oranje", zei Koeman in Studio Sport op de Nederlandse omroep.

"Als dat niet verandert... Hij moet het zelf ook nog aankijken. Een prognose heeft nu weinig zin. Laten we wachten tot hij echt fit gaat worden, dan is hij een verrijking voor de eredivisie en FC Groningen. Mocht dat ooit leiden tot contact, dan zien we wel verder", besloot de Nederlandse bondscoach.