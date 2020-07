Charleroi is uitstekend begonnen aan de voorbereiding, want naast Anderlecht pakken ze nu ook de scalp van Zulte Waregem: Gillet keek vanaf de tribune

Sporting Charleroi speelde deze middag haar tweede voorbereidingswedstrijd. Nadat ze eerst konden winnen van Anderlecht, moesten ze vandaag naar de Gaverbeek. Daar won de club met 1-2 van Zulte Waregem.

Charleroi begon nochtans niet goed aan de wedstrijd, want na 9 minuten kon Berahino de score openen voor de thuisploeg: 1-0. Het was meteen ook de ruststand, maar in de tweede helft zouden de Carolo's orde op zaken stellen.

Nicholson zorgde in de 52ste minuut voor de gelijkmaker en een kwartier voor het einde van de wedstrijd was er Tsadjout om de 1-2 binnen te duwen. De wedstrijd werd afgewerkt in het Regenboogstadion, maar er was geen publiek aanwezig. Wie wel aanwezig was, was Guillaume Gillet. Hij zal vanaf komend seizoen uitkomen voor Charleroi en zag dus meteen een goede prestatie van zijn ploeg.