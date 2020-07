Cercle-voorstel haalt het niet: geen 18 clubs volgend seizoen in 1A

De Algemene Vergadering van de Pro League is nog volop aan de gang, maar er is al één heel belangrijke beslissing genomen. Er werd gestemd over het voorstel van Cercle Brugge om met 18 clubs te spelen volgend seizoen in 1A, maar dat heeft het niet gehaald.

Het voorstel van Cercle Brugge kreeg niet de benodigde tweederde meerderheid. Na de beslissing van het BMA heeft de Pro League ook nog weinig te vrezen. De voorstanders van 16 en mini-play-offs haalden dus de bovenhand. Dat betekent dat Waasland-Beveren zo goed als zeker degradeert. Op het BAS hoeven ze niet veel hoop te stellen, want die hebben ook kennis genomen van de uitspraak van de Belgische Mededingingsautoriteit. Beerschot en OHL moeten op 2 augustus dus aan de slag om uit te maken wie er straks in 1A speelt. Een week later moet één van beide dan al zijn eerste match van het nieuwe seizoen spelen.