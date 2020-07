Mangala heeft geen spijt dat hij Anderlecht verliet: "Ik weet dat er mensen aan mij twijfelden"

Zoals we gisteren al schreven: Orel Mangala is hot in Duitsland. De middenvelder die op zijn 18de Anderlecht verliet om zijn geluk bij Dortmund te gaan zoeken is vorig seizoen de meest waardevolle speler van de 2de Bundesliga geworden. Een lange neus naar iedereen die niet in hem geloofde.

In eerste instantie Anderlecht. Hij vertrok er niet met ruzie, maar paars-wit vond het te vroeg om hem kansen te geven en hoofd opleidingen Jean Kindermans sprak bij zijn vertrek uit "dat we hem nooit in de Bundesliga zullen zien".

Met VfB Stuttgart beukte hij de poorten naar de hoogste klasse wel open. "Ik weet dat er mensen aan mij twijfelden", zegt Mangala in HLN. "Maar ik heb hun ongelijk bewezen. Ik heb zeker geen spijt dat ik Anderlecht zo vroeg heb verlaten, want de filosofie was toen niet wat ze nu onder Kompany is. Nu krijgen jonge talenten meer hun kans."

Hij is voorlopig nog belofteninternational, maar denkt aan meer. "Als ik progressie kan maken, is er altijd een kans om opgenomen te worden bij de kern van de Rode Duivels. Ik heb nog niet echt met Roberto Martínez gepraat maar hij zag me wel bezig op het vorige EK. Het is aan mij om te tonen dat ik er klaar voor ben."