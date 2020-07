Drie Belgische doelmannen zitten zonder club en trainen nu samen: "Laten zien dat ik nog goesting heb"

Davino Verhulst, Jens Teunckens en Robin Mantel, elk zitten ze in hetzelfde schuitje: transfervrij en op zoek naar een nieuwe club.

De drie onderhouden samen hun conditie op de velden van Thes Sport, samen met trainer Niels Hermans. "Het zijn sessies zoals die er bij een club aan toe gaan. Op het scherpst van de snee. Op deze manier beginnen we niet met een achterstand als we bij een nieuwe club aankomen."

Mantel en Verhulst kennen elkaar van bij Lokeren, terwijl Verhulst en Teunckens dezelfde manager hebben. De drie zijn op zoek naar een nieuwe club, maar vrezen elkaars concurrentie niet.

"We zijn drie verschillende profielen. Verhulst is een ervaren doelman, terwijl ik nog jong ben", geeft Teunckens aan. "Mantel is in vergelijking met ons ook nog niet echt op zoek naar een club waar hij eerste doelman wil worden. Dat wil ik wel."

"Mijn volgende stap moet de juiste zijn. Er is contact geweest met enkele clubs, maar ik wil nu ergens mijn kans krijgen", geeft Teunckens aan.

Ook voor Davino Verhulst komt er hopelijk nog iets uit de bus. "Ik voel mij nog fit genoeg voor een club uit 1A of 1B. Daarom ben ik nu ook nog aan het trainen. Om te laten zien dat ik er nog goesting in heb."