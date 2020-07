Fanclub 1895 verkiest voor het eerst een vrouwelijke vertegenwoordiger.

Met Enja Van Rillaert heeft de officiële fanclub van onze nationale ploegen, 1895, een eerste vrouwelijke vertegenwoordiger in haar rangen. Van Rillaer zal samen met haar 10 collega's de komende twee jaar verder bouwen aan een goede relatie tussen de Voetbalbond, de nationale ploegen en de fans.

Elke twee jaar kiezen de fanclubs 11 vertegenwoordigers. Voor Brussel en elke provincie van het land één. Vijf vertegenwoordigers werden herverkozen en zes anderen nemen voor de eerste keer het mandaat op.

De spreekbuis van de supporters van de Rode Duivels en Red Flames krijgt met Enja Van Rillaer voor het eerst sinds het officieel bestaan in 2015 een vrouw in het team. Samen met de andere vertegenwoordigers zal zij maandelijks met de Voetbalbond bespreken wat er leeft bij voetbalsupporters van België. Daarnaast brengen ze ideeën aan om het aantal trouwe supporters van onze Rode Duivels en Red Flames verder te laten groeien.

Tijs Cools, Fan Relationship Coordinator bij de Belgische Voetbalbond, reageert alvast enthousiast op het feit dat er een vrouw verkozen is: “In juni brachten alle fanclubverantwoordelijken in hun provincie online hun stem uit. Ik ben blij dat we voor het eerst in ons bestaan een vrouwelijke afgevaardigde hebben, maar ook de trouwste voetbalsupporter van België mogen we opnieuw verwelkomen. Dat maakt dat we een goede mix van ervaring en vers bloed hebben in ons symbolisch ‘elftal'", staat te lezen bij Persinfo.

De 11 nieuwe vertegenwoordigers van het Fanboard:



Antwerpen: Tom Ploegaerts (38 jaar) uit Niel

Brussel: Renaud Vanhaelen (34 jaar) uit Braine-le-Comte

Henegouwen: Jonathan Ghislain (39 jaar) uit La Louvière

Limburg: Wesley Ceulemans (34 jaar) uit Herk-de-Stad

Luik: Guy Mélen (45 jaar) uit Soumagne

Luxemburg: David Massaud (47 jaar) uit Athus

Namen: Alain Gerard (60 jaar) uit Ciney

Oost-Vlaanderen: Gijs Van Droogenbroeck (41 jaar) uit Gentbrugge

Vlaams-Brabant: Enja Van Rillaer (22 jaar) uit Haacht

Waals-Brabant: Johnny Pinchart (33 jaar) uit Genval

West-Vlaanderen: Alain Mahieu (54 jaar) uit Oostkamp