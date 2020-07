Didier Lamkel Zé schiet met scherp naar Refaelov: "Hij doet geen moeite op het veld, maar is wel de eerste die zijn mond opentrekt"

Het zit er bovenarms op tussen Didier Lamkel Zé en Lior Refaelov. Die laatste vertelde in een interview over de situatie met Lamkel Zé, die naar de B-kern verwezen werd. Dat was allesbehalve naar de zin van de Kameroener die fel uithaalde op - u raadt het zelf vast ook - zijn instagram-account.

Vorige week sprak Lior Refaelov in een interview met Het Laatste Nieuws over waarom de lange aanvaller van The Great Old naar de B-kern verwezen werd. Volgens Refaelov heeft hij heel vaak gepraat met de speler en hem proberen in de juiste richting te duwen, maar dan moet Lamkel Zé het zelf wel willen natuurlijk.

"Dus heb ik hem ondertussen opgegeven", laat de Israëliër weten.

"Didier is één van de beste voetballers in België, maar hélpt hij het team? Ik, Faris, Mbokani, we hebben allemaal geprobeerd om op hem in te praten. Maar de regels zijn er voor iedereen. Zeker onder Leko. En kijk: de sfeer zat nog nooit zo goed." Aldus Refaelov.

De commentaren van Refaelov schoten in het verkeerde keelgat bij Lamkel Zé, die al vlug van zich liet horen op instagram. Op zijn story postte hij een filmpje van de wedstrijd tussen Antwerp en KV Mechelen waarin hij de bal klaarlegde voor Lior, maar die trapte over doel.

Het filmpje werd vergezeld door de volgende tekst: "Le mec il ne faut pas les efforts sur le terrain mais il est le premier que à ouvrir sa bouche", oftewel: "Hij doet geen moeite op het veld, maar is wel de eerste die zijn mond opentrekt."

Lamkel Zé verwijderde ondertussen al de post, maar die werd door enkele fans al opgepikt en gretig gedeeld op sociale media.