Pierre François over de wedstrijduren, het reglement in 1B en de mogelijke aanwezigheid van supporters tijdens de wedstrijden: "De Pro League werkt aan een gezondheidsprotocol"

In de aanloop van de presentatie van de Pro League-kalender sprak Pierre François over de nieuwe wedstrijduren en de wijziging van het reglement in 1B.

In het Edmond Machtens Stadion presenteerde de Pro League de kalender voor de eerste dagen van het seizoen 2020-2021. Pierre François, de CEO van de Pro League, deed een terugblik op enkele actuele kwesties.

Eerst gaf François meer uitleg over de veranderingen bij 1B. "We hebben gedeeltelijk gereageerd op de verzoeken van de 1B-clubs. De play-off wedstrijd tussen de tweede van 1B en de 15e van 1A is een stap in de richting van een mogelijke verandering."

Daarna werd er veel gepraat over de nieuwe wedstrijdschema's, die anders zijn dan voorgaande seizoenen: "Fans hebben nu de mogelijkheid om alle wedstrijden in 1A te bekijken. Dit is ook om Eleven Sports een volledig overzicht te geven. Om dit te doen was een spreiding van de uren verplicht".

Er lijken zich echter al problemen te vormen met de wedstrijduren: "De UEFA heeft gevraagd om de binnenlandse wedstrijden niet tegelijk met de wedstrijden van de Champions League te spelen. We zullen dat respecteren. Tijden zijn moeilijk voor iedereen, zelfs voor de UEFA."

Tot slot misschien wel de belangrijkste vraag: worden de wedstrijden met publiek gespeeld? "De politieke autoriteiten hadden de eerlijkheid om te zeggen dat ze het niet wisten, dus ik ga hetzelfde zeggen. We hopen met fans te kunnen spelen, maar we zullen de verzoeken van de autoriteiten respecteren. De Pro League werkt aan een gezondheidsprotocol."

"Voetbal met fans voor de TV is goed, maar met fans in het stadion is het nog beter".