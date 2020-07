Resultaten poll: twee derde zal minder matchen bijwonen door de nieuwe aanvangsuren

De nieuwe aanvangsuren voor de Jupiler Pro League hebben heel wat stof doen opwaaien. Voetbal Vlaanderen was niet te spreken over enkele 'time slots' en ook Belgian Supporters liet weten verbijsterd te zijn met de nieuwe indeling. En ook u heeft zich laten horen in onze poll!

Dinsdag vroegen we u of u minder matchen zult bijwonen door de nieuwe aanvangsuren en uw stemde massaal op onze poll. Een grote meerderheid gaf aan dat ze minder matchen ging bijwonen door enkele uren. 66% om precies te zijn. Een kwart van de stemmers gaf aan dat de uren geen invloed hebben en 9% gaf aan dat ze door de nieuwe aanvangsuren juist meer matchen zullen bijwonen. In de commentaren worden tal van redenen aangehaald waardoor men minder matchen zal/kan bijwonen. Sommigen moeten zelf voetballen en anderen halen aan dat de matchen op zondag om 20u45, vooral op verplaatsing, niet mogelijk zijn. Ook de wedstrijden tijdens werkuren zijn voor sommigen onhaalbaar. Anderen zitten dan weer helemaal niet in met de nieuwe uren. Per slot van rekening zijn er maar twee echt nieuwe 'time slots', stellen ze. Tot slot zijn er ook stemmers die de veranderingen toejuichen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld hun kinderen meenemen naar de vroege matchen.