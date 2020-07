Al Ain komt momenteel niet in de buurt van wat Standard vraagt voor Lestienne

Laat Standard Maxime Lestienne gaan? In ieder geval niet voor het bod dat Al Ain nu al twee keer op tafel legde. De club uit de Verenigde Arabische Emiraten wil de winger graag hebben, maar Standard verkoopt alleen voor hun prijs.

Standard staat niet helemaal weigerachtig tegenover een transfer, maar enkel voor een bedrag van meer dan vijf miljoen euro. En daar komt Al Ain momenteel zelfs niet in de buurt.

Lestienne staat zelf ook open voor een transfer, want hij kan in het Midden-Oosten een veelvoud gaan verdienen van zijn huidig loon. Maar de 28-jarige winger is ook een belangrijke pion bij de Rouches.