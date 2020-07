OFFICIEEL: Anderlecht stalt youngster Lutonda in Eredivisie en bereikt ook akkoord over aankoopoptie

Er is een oplossing uit de bus gekomen voor Thierry Lutonda. Anderlecht was van plan om de 19-jarige flankverdediger te verhuren en inmiddels is de deal helemaal rond. Bij Het Nederlandse RKC mag Lutonda zich proberen verder te bewijzen.

Lutonda mocht het voorbije seizoen op de openingsspeeldag invallen in het eerste elftal. Anderlecht verloor toen met 1-2 van KV Oostende. Nadien kon hij zich niet meer doorzetten bij de Brusselaars. Lutonda belandde in 2014 bij Anderlecht nadat hij voordien zijn opleiding had genoten bij Standard.

Bij RKC zien ze Lutonda graag komen. "We zijn uiteraard erg tevreden met de komst van Thierry Lutonda, die gehaald is voor de positie van linksback", zegt technisch directeur Mo Allach op de site van de Nederlandse club. "Een positie die meerdere jaren bij RKC dun bezet is geweest. Thierry is een jong talent met drive, energie en potentie."

๐Ÿ†• #RKC Waalwijk heeft de volgende aanwinst binnen! De 19-jarige verdediger ๐™๐™๐™ž๐™š๐™ง๐™ง๐™ฎ ๐™‡๐™ช๐™ฉ๐™ค๐™ฃ๐™™๐™– wordt gehuurd van @rscanderlecht. De #Geelblauwen hebben bovendien een optie tot koop bedongen.



RKC Waalwijk werd het voorbije seizoen laatste in de Eredivisie, maar na stopzetting van de competitie werden er in Nederland geen dalers of stijgers aangeduid. RKC heeft bij Anderlecht ook een aankoopoptie bedongen.