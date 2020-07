Luckassen gaat zijn contract verlengen bij PSV, maar lijkt toch op weg naar Anderlecht

Anderlecht heeft bijna een volgende versterking beet, al is het niet bepaald een 'nieuwkomer'. Zoals verwacht gaat PSV de Nederlandse verdediger nog een jaar langer uitlenen aan paars-wit.

Anderlecht was tevreden over de prestaties van Derrick Luckassen en probeerde bij eigenaar PSV Eindhoven een nieuw huurakkoord te vinden over de centrale verdediger. Dat lijkt er nu ook te zullen komen. Volgens Het Eindhovens Dagblad wordt de uitleenbeurt op korte termijn bekendgemaakt.

Dat zal niet het enige transfernieuws rond Luckassen zijn, berichtte de regionale krant. De 25-jarige Nederlander gaat ook zijn contract bij PSV met een jaar verlengen, waardoor hij tot 2023 aan de club vasthangt. Zo hopen de Eindhovenaren dat Luckassen na zijn uitleenbeurt aan Anderlecht zijn transferwaarde kan behouden of zelfs verhogen. Een aflopend contract in 2022 zou na volgend seizoen minder interessant zijn voor PSV.