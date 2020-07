Nog geen euforie bij Waasland-Beveren: "Maar wel het gevoel dat er eindelijk naar ons geluisterd wordt"

Waasland-Beveren heeft eindelijk zijn slag thuisgehaald. Maar op de Freethiel rekenen ze zich wel nog niet rijk. Je weet immers maar nooit met welke oplossing ze straks in de Pro League afkomen.

Voorzitter Dirk Huyck laat zich niet verleiden tot euforische uitspraken. "We beleven al een hele tijd een rollercoaster van emoties. Zo moesten we de kalendervoorstelling nog van thuis volgen. We waren niet uitgenodigd, terwijl we daar normaal altijd aanwezig zijn. Wat later kwam dan het nieuws van het BAS", vertelt hij in HLN.

"Ja, we zijn blij met deze uitspraak die eindelijk duidelijk maakt dat één ploeg niet eerlijk behandeld werd. In tijden van crisis en overmacht is het niet fair dat één ploeg uitgesloten wordt. Maar we hebben nog nooit te vroeg gejuicht en zullen dat ook nu niet doen. Wel hebben we eindelijk het gevoel dat er naar ons geluisterd wordt. Dinsdag stemde een meerderheid van de ploegen al voor een competitie met achttien. Wel, in sport moet je kunnen winnen en verliezen. Ik hoop dat deze uitspraak een aanzet is om alles eens te herbekijken.”