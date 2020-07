Competitiestart op 8 augustus lijkt op dit moment niet haalbaar

Voetbal in het weekend van 8 augustus zoals het nu in ieders agenda staat? De kans is groot dat u die datum mag verwijderen en een nieuwe een week of zelfs twee weken later invoegen. Veel clubs vrezen dat de start zal moeten uitgesteld worden.

Waarom? Na de Raad van Bestuur van de Pro League van maandag duurt het minstens twee weken om een nieuwe Algemene Vergadering te organiseren. Zo zou er pas op 27 juli weer samengekomen kunnen worden om het huidig competitieformat te bevestigen of om een nieuw in voege te laten treden. In dat laatste geval kan er op 8 augustus nog niet gevoetbald worden enkel en alleen door organisatorische problemen. Gaan we naar 18 zou dat wel nog kunnen en stoppen de meeste ploegen met procederen, maar gaat Westerlo zich nog roeren. Blijven we bij 16 en moeten OHL en Beerschot de promotiefinale nog spelen, willen die de competitiestart sowieso laten verlaten omdat ze geen tijd krijgen om zich voor te bereiden. In dat geval lijkt Waasland-Beveren ook nog naar de burgerlijke rechtbank te stappen. U ziet het: de soep wordt er niet beter op.