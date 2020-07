Roofe ambitieus: "Als we voortbouwen op eind vorig seizoen kunnen we zelfs kampioen worden"

Het is heel lang stil geweest rond Kemar Roofe. De spits viel in een oefenwedstrijd op stage uit met een ogenschijnlijk onschuldige kuitblessure, maar het duurde zes maanden voor hij weer fit was. Hij wil nu bewijzen dat hij kan uitgroeien tot een sterkhouder bij Anderlecht.

Roofe is ambitieus. "We willen alles winnen. Is dat realistisch? Zullen we élk weekend winnen? Neen. Maar we gaan het wel proberen. Waarom ook niet... Eind vorig seizoen was er al grote beterschap, met meer kansen en goals. Als we daarop voortbouwen, mogen we zelfs op de titel mikken", zegt hij in Het Nieuwsblad.

"Let's try. Ik ben destijds naar Anderlecht gekomen om Europees voetbal te spelen. Dat moet nu gebeuren."

Roofe wil laten zien dat hij intrinsiek één van de betere spelers van België is. "Ik moest het systeem en de competitie nog leren kennen. Mochten de supporters in die context al de allerbeste Kemar gezien hebben, dan had ik iets verkeerd gedaan."