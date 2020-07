Cercle Brugge wint meteen eerste oefenwedstrijd onder nieuwe coach

Cercle Brugge had vandaag de eerste oefenwedstrijd onder nieuwe coach Paul Clement op het programma staan.

En die heeft Cercle Brugge ook meteen weten te winnen. Tegen Kortrijk had Cercle genoeg aan een doelpunt.Het was Mbenza die Cercle Brugge op voorsprong bracht. Een verdiende voorsprong, want Cercle had eerder al twee keer het doelhout getroffen.

KV Kortrijk kwam zwak voor de dag en creëerde weinig. Na de rust kwamen er twee hele nieuwe elftallen op het veld en zakte het niveau drastisch.