Oefenpartij Anderlecht-STVV gaat door, ondanks positieve coronatest: "Pro League laat toe dat clubs onderling beslissen"

Zaterdagmiddag geeft STVV Anderlecht partij in een oefenwedstrijd. Opmerkelijk: bij STVV was er donderdag een postieve coronatest. Na overleg met Anderlecht werd beslist om de partij toch te laten doorgaan. Perfect volgens de regels, geeft STVV aan.

Het is Rein Van Helden die donderdag positief testte. "Hoewel hij totaal geen symptomen vertoonde", vertelt clubdokter Peter Bollars aan HNB. "De ontgoocheling was groot toen ik hem ging vertellen dat hij in quarantaine moest gaan."

Desondanks gaat de oefenpartij van zaterdag tegen paars-wit gewoon door, na intensief overleg. "De Pro League laat toe dan clubs onderling mogen beslissen om al dan niet te spelen. Het doel van het protocol van de Pro League is om snel te kunnen schakelen bij een positief geval. En dat is exact wat we gedaan hebben. Het zal nog gebeuren, het is inherent aan het hele coronaverhaal", aldus Bollars.

Onmiddellijk na afloop van de oefenpartij zullen alle spelers nogmaals getest worden.