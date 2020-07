Waasland-Beveren gaat week voor oefenwedstrijd tegen PSG 5-0 ten onder tegen Zulte Waregem

Waasland-Beveren neemt het aanstaande vrijdag op tegen de sterren van PSG. Wil het een vernedering vermijden, dan zal het best uit een ander vaatje tappen.

Tegen Zulte Waregem verloor Waasland-Beveren met maar liefst 5-0. Pijnlijk voor Nicky Hayen en zijn troepen. Het was voor de coach de eerste oefenwedstrijd.

Zulte Waregem had nog niet gewonnen in de voorbereiding, maar kende weinig problemen met een zwak Waasland-Beveren. Gianni Bruno opende de score vanop de stip. Nadien was het weer aan Saido Berahino om zijn goaltje mee te pikken.

Na de rust zorgden Vossen, Sissako en Sylla nog voor de andere drie treffers. Tijdens de wedstrijd probeerde Francky Dury enkele tactische experimenten uit. Bij Waasland-Beveren was er nog maar weinig tactiek te bespeuren.

Voor de Waaslanders en coach Nicky Hayen is er nog veel werk aan de winkel, wil het een goede indruk nalaten tegenover PSG. Maar vooral, dat het volgend seizoen zich kan handhaven, indien het alsnog in 1A mag aantreden.