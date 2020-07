Ondanks winst tegen Standard is Brys nog niet helemaal tevreden: "Nog veel werk"

OH Leuven slaagde erin om zijn derde oefenwedstrijd te winnen van Standard Luik met 1-2. Na 60 minuten was het 1-1, maar na 120 minuten kon Leuven toch victorie kraaien. De immer nuchtere Marc Brys was in zijn nopjes, maar beseft dat het slechts om een oefenwedstrijd gaat.

De wedstrijd Standard-OHL was het sluitstuk van de stage van de Leuvenaars richting de promotiefinale tegen Beerschot. "Het is super dat je na zo'n zware stage een heel knap resultaat kunt neerzetten tegen Standard. Het is een prachtige afsluiter van onze vijfdaagse stage", opent Brys op de clubwebsite van OHL.

"Van zo'n resultaat kun je vooraf alleen maar dromen", gaat Brys verder. "Het stemt me heel positief voor de toekomst. Op de stage toonden de spelers al dat ze bereid zijn om nieuwe zaken op te pikken, maar we mogen niet denken dat we er al zijn. Dit is slechts een momentopname, er is nog veel werk voor de boeg", blijft Brys zijn nuchtere zelve.

Tevreden over vooruitgang

Allemeersch zorgde voor de 1-2 en was een van de uitblinkers bij de Leuvenaren. "Hij manifesteert zich goed. Maar ook andere jonge gasten boekten progressie, Raemaekers en Vekemans bijvoorbeeld", gaat hij verder.

Volgende week trekt OHL op teambuilding in Nederland, of zoals Brys het zegt: "Teamshaping, want het team is er al. het gaat nu om het intensifiëren van een aantal zaken. Op zo'n teamshaping is het dansen op een slappe koord want je kan twee stappen achteruit zetten maar net zo goed iedereen op één lijn brengen. Het is een berekende gok", geeft de oefenmeester van OHL mee.