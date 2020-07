Verschueren geeft antwoord op kritiek Duchätelet

In een interview bij HLN legde Roland Duchâtelet de problemen bloot bij de Pro League. De ex-voorzitter van onder meer STVV en Standard was niet mals voor de huidige malaise. Maar Michel Verschueren counterde meteen de kritiek op Twitter.

Volgens Duchâtelet is de belangenvermenging de grootste oorzaak van de malaise bij de Pro League. "Het is tijd om grote kuis te houden" titelde het artikel. Mensen die een dubbele post bezitten, kan niet volgens de zakenman. "De Raad van Bestuur is een inner circle van mensen die de belangen van hun eigen club dienen. De rest beslist niet mee, tenzij het wettelijk niet anders kan. Dat is gewoonweg niet gezond", oordeelt Duchâtelet.

Michel Verschueren kon die commentaar niet zomaar laten passeren en richt zich tot Duchâtelet. "De Zilveren Vos" vindt dat Duchâtelet zelf nog maar bitter weinig verwezenlijkt heeft, ondanks zijn grote vermogen.