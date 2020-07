'Club Brugge en Racing Genk strijden om dezelfde aanvaller'

De kans dat Paul Mukairi volgend seizoen in de Jupiler Pro League speelt is vrij groot. De Nigeriaanse aanvaller staat in de belangstelling van zowel Club Brugge als Racing Genk.

De 20-jarige Mukairu is een van de spelers die bij Club Brugge als vervanger kan dienen voor Krepin Diatta of Emmanuel Dennis, moest een van de twee vertrekken. Bij Genk zien ze Mukairu dan weer als een interessante speler om later met winst te verkopen. De snelle aanvaller van Antalyaspor scoorde afgelopen seizoen 4 keer en gaf 2 assists in 31 wedstrijden. Mukairu kan dus nog wel wat aan zijn scorend vermogen werken, maar wordt gezien als een ruwe diamant. Bij Club Brugge en Genk kunnen ze wel wat met ruwe diamanten. Genk bewees de laatste jaren dat het vaak spelers kan laten doorgroeien tot topspelers en bij Club Brugge lopen met Diatta en Dennis twee voorbeelden rond van spelers die nog heel wat te leren hadden bij aankomst.