Daar is hij nu toch! Versterking onderweg naar Deurne-Noord.

Antwerp heeft ondertussen al doelman Jean Butez, die overkwam van Moeskroen, voorgesteld. Maar de liefde tussen de Iraanse international en Antwerp bleek nog niet bekoeld.



Persepolis FC meldde eerder al dat de doelman telkens verhinderd werd door visumproblemen en coronamaatregelen. Daardoor kon de speler nog niet naar België komen om zijn medische testen af te leggen. Maar nu lijkt het eindelijk zover. Nadat enkele Iraanse media meldden dat de doelman opweg zou zijn naar België, postte Beiranvand zelf op zijn social media een veelzeggende selfie.

Alireza Beiranvand en route a flight to Belgium to join new team, Royal Antwerp.



Before his departure, Alireza said: “I am leaving Iran, but my heart is in Iran. I ask that Iranians pray for me. I hope to be a good representative of Iranians in Belgium.” pic.twitter.com/F4Ae2PiJRu