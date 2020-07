Transferoverzicht 1B: welke ploegen haalden al uit op de transfermarkt? Bekijk het hier!

Ook in 1B maakt men zich op voor een nieuw seizoen. Een seizoen waarin mogelijk twee teams de promotie naar de Jupiler Pro League kunnen bewerkstelligen. Welke ploegen lieten al van zich spreken op de transfermarkt? Bekijk het in onderstaand overzicht.

We opteerden ervoor om, in afwachting van een definitieve uitkomst over het format en deelnemende teams, in dit overzicht negen ploegen op te nemen. Dit wil zeggen met zowel Beerschot én OHL, maar ook Waasland-Beveren.

Beerschot

T1: Hernan Losada

In: Dario van den Buijs (Heracles)

Uit: Dylan Saint-Louis (Troyes), Jordi Nolle (Hoogstraten), Jarno De Smet (Lierse Kempenzonen), Rubin Seigers (Racing Genk, einde huur).

OH Leuven

T1: Marc Brys

In:

Uit: Laurent Henkinet (Standard), Kamal Sowah (Leicester, einde huur), Jan Van den Bergh (AA Gent, einde huur), Jérémy Perbet (Charleroi, einde huur)

Waasland-Beveren

T1: Nicky Hayen

In: Tom Reyners (Racing Genk).

Uit: Tuur Dierckx (Westerlo), Francesco Forte (Juve Stabia), Xian Emmers (Inter, einde huur), Olivier Dhauholou (Anderlecht, einde huur), Nordin Jackers (Racing Genk, einde huur), Thomas Agyepong (Manchester City, einde huur), Jakub Piotrowski (Racing Genk, einde huur), Davino Liesens (?), Beni Badibanga (?), Valtteri Morren (?).

KVC Westerlo

T1: Bob Peeters

In: Tuur Dierckx (Waasland-Beveren), Matias Lloci (AA Gent), Thomas Ephestion (US Orléans), Pietro Perdichizzi (Union).

Uit: Bryan Van Den Bogaert (?), Gilles Dewaele (KV Kortijk), Yentl Van Genechten (Lierse Kempenzonen), Yannick Verbist (Heist), Wouter Corstjens (Patro Eisden), Cédric Mateso-Liongola (Heist), Stephen Buyl (?), Recep Gül (Galatasaray, einde huur).

RFC Seraing

T1: Emilio Ferrera

In: Ababacar Lô (Metz, huur), Sami Lahssaini (Metz, huur), Guillaume Diersch (Metz, huur), Georges Mikautadze (Metz, huur), Gael Kakudji (Anwerp), Yann Godart (Metz, huur), Francesco D’Onofrio (Lierse Kempenzonen), Antoine Bernier (Antwerp).

Uit: Romain Vanboquestal (Warnant), Tom Jurdan (Stockay), Mohammed Admi (Warnant), Aladin Bizimani (Herstal), Amadou Ndiaye (Metz, einde huur), Raouf Mroivili (Metz, einde huur).

Royale Union St.-Gilloise

T1: Felice Mazzu

In: Senne Lynen (Telstar), Tibo Herbots (STVV), Deniz Undav (Meppen), Christian Burgess (Portsmouth), Abdelmounaim Boutouil (Rabat)

Uit: Soufiane El Banouhi (Deinze), Roman Ferber (Francs Borains, huur), Pietro Perdichizzi (Westerlo), Isaiah Young (Werder Bremen, einde huur).

