29-jarige ex-spits Standard, Anderlecht en Oostende wil terugkeren: "Al contact gehad met verschillende Belgische clubs"

Wat zou er nog geworden zijn van Gohi Bi Cyriac? De 29-jarige aanvaller verdween in 2017 uit de Jupiler Pro League. Wel, de aanvaller zit al een jaar zonder club, sinds zijn contract bij Sivasspor werd verbroken. Nu plant hij echter een terugkeer naar België.

Cyriac speelde in België al voor Standard, Anderlecht en Oostende. In juli van vorig jaar verscheurde hij zijn contract bij het Turkse Sivasspor en sindsdien zit hij zonder club. Hij liet zich in december nog maar eens opereren. "Ik zit aan 80 procent momenteel. Binnenkort ben ik helemaal fit", verzekert hij ons.

"Alles is heel positief, ik zit op de goeie weg. Ik heb wel getwijfeld, want het deed pijn om weer te beginnen stappen. Zo'n revalidatie alleen en zonder club is niet makkelijk. Maar ik had het geluk dat mijn familie me hielp", aldus de Ivoriaan.

Hij verblijft momenteel in zijn thuisland, maar niet voor lang meer. "Ik wil de rest van mijn revalidatie afmaken in Europa. Door de pandemie ben ik teruggekeerd naar mijn land omdat ik geen risico's wou lopen. Er zijn heel weinig gevallen hier en heb een team van verzorgers dat me elke dag opvolgt."

"Binnen drie weken ben ik in België. Ik heb al contact gehad met verschillende clubs en ik wil terug op het hoogste niveau spelen. Ik ken het kampioenschap en ben ervan overtuigd dat ik verschillende clubs kan helpen. In ieder geval heb ik er zin in!"