Waasland-Beveren als 17de club? Alles hangt af van welke meerderheid er nodig is op 31 juli

"Ik maak me sterk dat we op 8 augustus kunnen voetballen", zei Peter Croonen gisteren na de beslissing om toch de beslissing van het BAS te negeren. Andere leden van de Pro League zijn daar veel minder zeker van. In ieder geval komt er pas uitsluitsel over de format op 31 juli.

Een week voor de voorziene competitiestart komt de Algemene Vergadering bij elkaar. Spelen met vuur, want op de agenda staat slechts één punt: stemmen over een herbevestiging van de beslissing van 15 mei om Waasland-Beveren te laten degraderen. Nu moet de Pro League enkel nog duidelijk afbakenen hoeveel stemmen daarvoor nodig zijn. 80 procent halen ze deze keer niet meer. Maar ze maken zich sterk dat een gewone meerderheid voldoende zal zijn. En daar komen ze zeker wel aan als de G7 nog een paar ploegen van de K11 aan hun zijde krijgt. Indien er geen meerderheid bereikt wordt, kan Waasland-Beveren nog toegevoegd worden als 17de club. Op 2 augustus moeten OHL en Beerschot dan uitmaken wie er nog in 1A speelt. Al durven we ons hand er niet voor in het vuur te steken dat er voordien geen andere ontwikkelingen meer volgen.