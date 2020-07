Gaat STVV opnieuw Down Under shoppen?

STVV heeft zijn oog laten vallen op een Nieuw-Zeelander die bij Wellington Phoenix speelt in Australië. De 19-jarige linksachter Liberato Cacace zou in de belangstelling staan van de Australische hoofdcoach van STVV.

Liberato Cacace (linksboven op de foto) zou naar verluidt klaar zijn om de stap te wagen richting Europa. In Australië heeft hij nog een jaar contract, maar er wordt al stevig aan zijn mouw getrokken.

STVV kan op de linksachter nog wel een extra speler gebruiken na het de verkoop van Thibault De Smet naar Stade Reims.

Dankzij de Australische link in de trainersstaf bij STVV, zou Cacace een overstap naar België wel zien zitten. Hoofdtrainer Kevin Muscat is een Australiër, de physical coach is Australisch (Luciano Trani) en een assistent-trainer (Carlos Pérez Salvachúa) was tot vorig seizoen nog in Australië actief.