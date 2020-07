'Akkoord op alle niveaus: Jérémy Perbet definitief naar OHL'

OHL zal een beroep kunnen doen op Jérémy Perbet in de terugmatch van de promotiefinale én komend seizoen. Daar heeft het alle schijn van. De Leuvenaars huurden hem het voorbije seizoen van Charleroi en zullen hem weldra definitief overnemen.

Eind juni geraakte al bekend dat OHL met Charleroi aan het onderhandelen was over een definitieve transfer van Perbet. Volgens Het Nieuwsblad is er een akkoord op de vereiste niveaus en zal de aanvaller ook effectief een speler van OHL worden.

Charleroi krijgt zo toch nog wat centen voor Perbet, die bij de Carolo's geen toekomst meer had. OHL van zijn kant krijgt er heel wat ervaring en scorend vermogen bij. En een speler die ook inzetbaar zal zijn in de terugwedstrijd van de promotiefinale tegen Beerschot. Het is nu wachten op een officiële bevestiging van beide clubs.