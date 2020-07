Thomas Henry (OHL) tevreden over voorbereiding en ontmoeting met Henkinet

OHL heeft zijn zomerstage afgelopen weekend op de best mogelijke manier afgerond. De Leuvenaars wonnen over twee duels van 60 minuten van Standard (1-1 en 0-1).

Thomas Henry en OHL lijken dus klaar om de degens te kruisen met Beerschot tijdens de promotiefinale op 2 augustus nadat ze met onderscheiding geslaagd zijn op hun laatste test tegen Standard Luik. "Het was een geweldige wedstrijd. Ik heb veel plezier beleefd aan deze vriendschappelijke wedstrijd", zegt Henry.

"Het is altijd interessant om tegen zo'n tegenstander te spelen omdat je daardoor weet waar je staat en je progressie kan maken. We zijn aan het groeien en deze voorbereiding was zeer positief", legt de topscorer van 1B uit.

"Promotie afdwingen op het veld"

OHL moet nu strijden tegen Beerschot om erachter te komen wie van de twee teams volgend jaar zal uitkomen in 1A. "Ik hoop dat we die wedstrijd kunnen spelen gezien de laatste ontwikkelingen... Het verandert voortdurend in België met het verhaal rond Waasland-Beveren. Hoe dan ook willen we onze promotie afdwingen op het veld", verzekert de Fransman.

Niet kunnen scoren tegen ex-ploegmaat

De beste aanvaller van de Proximus League kon tegen Standard niet scoren. Dat komt mede door zijn ex-ploegmaat Laurent Henkinet die nu bij Standard het doel verdedigt. "Die één-tegen-één situatie aan het einde van de wedstrijd heb ik fout beoordeeld. Ik haastte me te veel en Laurent (Henkinet) kwam goed uit. Het zou echter wel heel leuk geweest zijn om tegen hem te scoren", bekent Henry met een glimlach.

"We zijn met Laurent een mooie persoonlijkheid en sterke doelman kwijtgespeeld. Maar hij greep gewoon een fantastische kans door naar een grote club zoals Standard te verkassen", besluit Thomas Henry.