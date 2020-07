BREAKING: Zulte Waregem heeft ex-Clubspeler beet, kan hij carrière herlanceren in België?

Het hing al een tijdje in de lucht, maar het is nu alsnog (zo goed als) officieel rond: Zulte Waregem heeft een nieuwe verdediger beet.

Laurens De Bock komt de rangen versterken van Zulte Waregem. Hij tekende een huurovereenkomst bij Essevee, met aankoopoptie.

De linksachter met een verleden bij Lokeren, Club Brugge en Oostende wordt voor een seizoen verhuurd door Leeds United.



De Bock begon zijn profcarrière in België bij Sporting Lokeren, nadat hij eerder ook voor de jeugdploegen van HO Kalken en Standaard Wetteren speelde. De linksachter versierde een toptransfer naar Club Brugge voor liefst 3,5 miljoen euro in 2013.

Bij blauw-zwart had hij topmomenten en ook mindere momenten, na zijn overstap naar Leeds United in januari 2018 kon hij zich nooit echt doorzetten in Engeland. Uitleenbeurten aan Oostende, Sunderland en ADO Den Haag volgden.